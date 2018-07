‘Brutaal snel’ toptalent getipt als nieuwe Robben: ‘Hij is het geld waard!’

Bayern München maakte deze week kenbaar dat Alphonso Davies vanaf januari speler is van der Rekordmeister. De zeventienjarige buitenspeler komt voor minimaal tien miljoen euro over van Vancouver Whitecaps. Davies wordt alom beschouwd als groot talent en Stefan Marinovic, doelman bij de MLS-club, ziet in de Canadees international de nieuwe Arjen Robben.

“Hij is de snelste speler in de MLS, brutaal snel”, vertelt de 26-jarige sluitpost in een interview met BILD. “Hij is sterk met de bal aan de voet en onvoorspelbaar voor de defensie van de tegenstander. Hij heeft een enorme drang om te scoren. Als type speler vergelijkbaar met Robben. Het is echt een heerlijke speler. En hij heeft zoveel potentie. Hij wordt echt nog veel beter.”

Marinovic weet dat Davies met de Bundesliga in een zwaardere competitie gaat spelen. “Het zal niet makkelijk worden bij Bayern. Het zal een grote verandering voor hem zijn, want hier heeft hij nog geen druk gevoeld. Maar hij is klaar om te leren. Hij gaat slagen bij Bayern. Hij is het geld waard! Hij is nuchter, niet afstandelijk en ook niet egoïstisch binnen de lijnen.”

“In de kleedkamer kan je ook veel plezier met hem beleven. Een vrolijke gast. Luidruchtig, maar op een positieve manier”, aldus Marinovic, die zelf jarenlang speelde in Duitsland. De doelman verwacht dat Davies zich comfortabel gaat voelen in Beieren: “München is vergelijkbaar met Vancouver, hij zal het te gek vinden! Maar hij moet zich zeker voorbereiden op lederhosen.”