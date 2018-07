Juve ontvangt ‘aanzienlijk bod’ vanuit Londen: ‘Ik kan je de waarheid vertellen’

Maurizio Sarri is sinds kort manager van Chelsea en de voormalig trainer van Napoli zou naar verluidt veel spelers die actief zijn in Italië naar Londen willen halen. Daniele Rugani staat ook op het verlanglijstje van de Italiaanse oefenmeester, mede omdat de twee samen hebben gewerkt bij Empoli. Zaakwaarnemer Davide Torchia bevestigt de interesse in Rugani.

In gesprek met Radio Vecchia Signora stelt Torchia dat Chelsea een flinke aanbieding bij de Italiaanse landskampioen heeft neergelegd in een poging de 23-jarige centrale verdediger over te nemen. “Ik kan je de waarheid vertellen wat betreft Daniele. Sarri heeft grote waardering voor de speler”, zo laat de belangenbehartiger van de Italiaans international weten.

“De clubleiding van Chelsea heeft zich achter deze transfer geschaard en doet wat de manager verlangt. Ze hebben een aanzienlijk bod gedaan en dat weet Juventus. Aan de andere kant is Juventus meerdere keren heel duidelijk geweest en heeft de club herhaald dat ze de speler niet willen verkopen, want ze zien in hem een belangrijke pion. Dit hebben ze continu aangegeven in de afgelopen jaren.”

Naar verluidt ontmoeten Juventus-directeur Fabio Paratici en Chelsea-directeur Marina Granovskaia elkaar zaterdag om niet alleen een overgang van Rugani, maar ook een transfer van Gonzalo Higuaín te bespreken. Volgens Calciomercato verlangt Juventus negentig tot honderd miljoen euro voor het duo. Mattia Caldara zou als tweede optie worden gezien door Chelsea, maar Juventus heeft bij monde van algemeen directeur Giuseppe Marotta al aangeven dat de verdediger niet te koop is.