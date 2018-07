Klaassen maakt indruk met ‘heel goed debuut’: ‘De druk ligt meteen hoog’

Davy Klaassen debuteerde vrijdagavond officieus voor Werder Bremen en maakte meteen indruk. De recordaankoop, die voor vijftien miljoen euro overkwam van Everton, maakte het enige doelpunt in het oefenduel met Arminia Bielefeld (0-1). De voormalig Ajacied is blij dat hij meteen van waarde kon zijn, vertelt hij na afloop via de officiële clubkanalen.

"Het was mijn eerste kans. Dat ik meteen scoor, geeft een heel goed gevoel", aldus Klaassen, die een uur meedeed in de SchücoArena. "Niet alles ging perfect, maar ik ben blij om hier te zijn. Na dit eerste doelpunt in mijn eerste wedstrijd ligt de druk meteen hoog", lacht Klaassen. "Ik kijk uit naar de volgende wedstrijden."

Trainer Florian Kohfeldt is 'heel blij' voor Klaassen. "Hij heeft een heel goed debuut achter de rug. Hij heeft de kwaliteit om meteen deel uit te maken van het elftal", vertelt de pas 35-jarige oefenmeester. "Natuurlijk was het slechts een oefenwedstrijd, maar ik genoot van ons spel. Zondag zijn we in Nederland voor een duel met FC Groningen en maandag spelen we in Lohne tegen VVV-Venlo. Ik hoop dat veel supporters van Werder erbij zijn."