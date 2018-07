Klaassen bezorgt Werder tien uur na transfer al overwinning

De entree van Davy Klaassen bij Werder Bremen is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op de dag dat hij werd gepresenteerd, debuteerde de recordaankoop al in de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Hij deed een uur mee en was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Werder boekte de tweede oefenzege op rij, na de 1-0 winst op Huddersfield Town van vorige week.

Zijn transfer werd pas vrijdagochtend kort voor 11.00 uur bekend, maar toch had Klaassen al meteen een basisplaats in de SchücoArena. Hetzelfde gold voor Niklas Moisander, die Klaassen kent van hun gezamenlijke periode bij Ajax. Bielefeld, de nummer vier van het afgelopen seizoen in de 2. Bundesliga, was na een halfuur dicht bij het openingsdoelpunt. Nils Seufert schoot op de lat. Even later was het aan de overzijde wel raak.

Werder nam de bal over op het middenveld en Klaassen combineerde met enkele ploeggenoten. Hij ging vervolgens mee naar voren, werd in het strafschopgebied bereikt door Martin Harnik en rondde van dichtbij af. In de tweede helft controleerde Werder de wedstrijd, al kwamen er enkele kansen voor Bielefeld. Na een uur werden zeven spelers, onder wie Klaassen, gewisseld. Voormalig Vitessenaar Milot Rashica was een van de invallers.