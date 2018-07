Man United stalt bekende van Ten Hag wederom in Schotland

Matthew Willock vervolgt zijn loopbaan bij St. Mirren FC. De Schotse club meldt vrijdagavond via de officiële kanalen dat de middenvelder voor een seizoen wordt gehuurd van Manchester United. Mogelijk keert de 21-jarige Engelsman niet meer terug naar Old Trafford, want hij ligt nog tot medio 2019 vast bij de Engelse grootmacht.

Willock werd in de eerste seizoenshelft van de vorige voetbaljaargang verhuurd aan FC Utrecht en speelde in totaal vijf wedstrijden in de hoofdmacht van de Domstedelingen, waarin hij een keer scoorde. Bij aankomst in Nederland omschreef Erik ten Hag, destijds trainer van Utrecht, Willock als een ‘polyvalente middenvelder’.

Na een halfjaar werd de samenwerking met Utrecht beëindigt en verkaste hij tijdelijk naar St. Johnstone FC, waarvoor hij twaalf wedstrijden speelde, met een goal als resultaat. Nu gaat Willock wederom in Schotland aan de slag. “Ik ben zo blij”, reageert de Engelsman op de site van zijn nieuwe werkgever. “Ik heb met de trainer (Alan Stubbs, red.) gesproken en hij palmde mij gelijk in.”

“Ik weet waar ik aan begin. Ik ken de snelheid van het spelletje, dus hopelijk helpen mijn ervaringen van vorig seizoen.” Manager Stubbs is blij met de komst van het talent: “Hij brengt fysieke kwaliteiten op het middenveld. Hij is krachtig, agressief en is dreigend voor de goal van de tegenstander. Hij geeft ons veel opties op het middenveld.”