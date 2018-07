‘Rijkaard is gevleid door aanbod van AC Milan en overweegt terugkeer’

Frank Rijkaard staat mogelijk voor een rentree in de voetballerij. Volgens Mediaset is de Nederlander door de nieuwe technisch directeur Leonardo benaderd voor een rol in San Siro. Rijkaard zou positief hebben gereageerd op het aanbod. Voor welke functie Rijkaard precies in beeld is, is onduidelijk.

De Italiaanse media speculeren over een rol in de clubleiding, waarbij Rijkaard als rechterhand van Leonardo zou fungeren. De voormalig international van Oranje zou zich dan direct bezighouden met het functioneren van trainer Gennaro Gattuso en diens elftal. Leonardo had Rijkaard al in het vizier toen de Braziliaan tussen 2011 en 2013 werkzaam was als directeur bij Paris Saint-Germain, aldus Mediaset.

Rijkaard maakte tussen 1988 en 1993 furore in het shirt van Milan. Mocht hij ingaan op het aanbod, dan keert hij na vijfenhalf jaar terug in de voetballerij. In januari 2013 vertrok hij als bondscoach van Saudi-Arabië en daarna liet hij meermaals weten geen trek te hebben in een terugkeer. De voormalig trainer van onder meer Barcelona en Galatasaray zou echter wel gevleid zijn door het aanbod van Milan.