‘Ik wil vertrekken bij United, daarom heb ik ook gesproken met de manager’

Manchester United bereidt zich momenteel in de Verenigde Staten voor op het komende voetbalseizoen. Mogelijk gaan enkele spelers de Engelse grootmacht nog verlaten en één van de gegadigden om Old Trafford achter zich te laten, is Matteo Darmian. De verdediger bevestigt vrijdag dat hij de club van manager José Mourinho achter zich wil laten.

“Ik wil vaker spelen. Vorig seizoen speelde ik niet zoveel, dus dat is mijn doel en mijn ambitie”, wordt de verdediger geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder the Independent. “Daarom heb ik ook gesproken met de manager. Ik heb ook met de club gesproken over mijn toekomst. Ik wil vertrekken, maar we gaan zien wat er gaat gebeuren.”

Vorig seizoen stond Darmian bij slechts vijf Premier League-wedstrijden in de basis. De 28-jarige vleugelverdediger wordt de laatste weken hevig in verband gebracht met een terugkeer naar Italië, waar hij eerder speelde voor AC Milan, Padova, Torino en Palermo. Momenteel zouden Juventus en Internazionale geïnteresseerd zijn in de diensten van Darmian.

Gevraagd of de 36-voudig international van Italië graag terug zou keren naar de Serie A, antwoordt hij: “Ja, mogelijk. Het is een optie. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Eerlijk gezegd wacht ik nu af. Als ik blijf, blijf ik en ga ik doen wat ik tot nu toe altijd heb gedaan. Als ik ga, dan is dat omdat de andere club mij een aanbieding doet die mij zint”, besluit Darmian.