Toptalent met ongekende scoringsdrift verlaat Barcelona voor Juventus

Juventus heeft zich verzekerd van de diensten van Pablo Moreno, zo meldt de Italiaanse landskampioen vrijdagavond via de officiële kanalen. Het zestienjarige talent maakt voor naar verluidt zeven ton de overstap van de Catalaanse club naar la Vecchia Signora. In de afgelopen zes jaar heeft de Spaanse aanvaller meer dan tweehonderd keer het net gevonden.

Juventus troeft met de transfer dus niet alleen Barcelona af, dat naar verluidt graag wilde verlengen met het toptalent, maar ook andere Europese topclubs. Geruchten deden al langer de ronde dat Moreno Catalonië zou inruilen voor Italië en nu is de transfer definitief afgerond. De spits heeft tot medio 2022 getekend bij de Italiaanse topclub.

Moreno is niet de eerste jonge speler die Barcelona heeft verlaten deze zomer. Vorige week besloot Joel Lopez de club in te ruilen voor Arsenal. “Het was een lastige beslissing, maar na gesprekken met mijn familie heb ik het besluit genomen om te gaan en een nieuwe fase als voetballer in te gaan, met veel enthousiasme”, zo schreef de zestienjarige verdediger via Instagram.