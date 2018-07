PSV verhuurt aanvaller met optie tot koop: ‘Ik was verrast door de interesse’

Nikolai Laursen vertrekt bij PSV en sluit zich aan bij Bröndby IF. De Deense club meldt vrijdagavond via de officiële kanalen dat de twintigjarige buitenspeler op huurbasis overkomt van de Eindhovenaren. Bröndby heeft na komend seizoen de optie om de aanvaller definitief over te nemen. Laursen ligt nog tot medio 2020 vast in Eindhoven.

Laursen, die in Denemarken met rugnummer achttien gaat spelen, wordt omschreven als een ‘echte Bröndby-jongen’, aangezien Laursen de club in 2015 verliet voor PSV. De Deen heeft nooit zijn opwachting gemaakt in de hoofdmacht van de huidige landskampioen, maar heeft wel vijftig wedstrijden afgewerkt namens Jong PSV, waarin hij elf keer scoorde en drie assists afleverde.

Op de site van Bröndby laat Laursen weten blij te zijn om terug te keren naar de club waar hij in zijn jeugdjaren vele seizoenen heeft gevoetbald. “Het is geweldig om terug te zijn. We hadden er een tijdje over gesproken en nu is het eindelijk rond, zo geweldig. Ik was een beetje verrast door de interesse. Maar na de gesprekken kijk ik er nu naar uit om voor de prijzen te vechten.”

“Ik weet zeker dat veel fans van Bröndby ernaar uitkijken om hem weer te zien voetballen”, reageert sportief directeur Troels Bech op de site van de Deense club. “In een paar jaar tijd heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij heeft in de loop der jaren relatief veel gespeeld en gescoord, maar was ook ongelukkig met wat blessures”, concludeert de sportbestuurder.