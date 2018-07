Man United en Spurs zijn 13 dagen voor deadline ver van elkaar verwijderd

Tottenham Hotspur-verdediger Toby Alderweireld staat volgens Sky Sports nog altijd in de belangstelling van Manchester United, maar beide clubs zijn nog ver van elkaar verwijderd in de onderhandelingen. Tottenham vindt Alderweireld meer waard dan 50 miljoen pond (ruim 56 miljoen euro), maar die mening wordt door Manchester United niet gedeeld.

Het contract van Alderweireld in Londen loopt nog maar een jaar door, al is er een optie om de samenwerking nog een seizoen te verlengen. In dat geval zou Alderweireld een afkoopsom van 25 miljoen pond krijgen, omgerekend ruim 28 miljoen euro. Een langdurige contractverlenging is voorlopig niet aan de orde. De onderhandelingen tussen de ex-Ajacied en Tottenham verliepen moeizaam en zijn voorlopig stilgezet.

Manchester United zoekt nog versterking voor de achterhoede en hoopt een akkoord met the Spurs te kunnen bereiken. Het inzetten van Anthony Martial om de transfersom te drukken is volgens Sky Sports geen optie. De aanvaller wil weliswaar weg bij Manchester United, maar een overstap naar Tottenham is 'onwaarschijnlijk'. Daarom moeten the Red Devils het volle pond betalen voor Alderweireld.

Als beide clubs nog tot een akkoord komen, wordt de deal waarschijnlijk kort voor het sluiten van de transfermarkt gesloten. In Engeland ligt de transferdeadline deze zomer voor het eerst op 9 augustus. José Mourinho heeft ook interesse in Harry Maguire van Leicester City als defensieve versterking, terwijl ook de namen van Jérôme Boateng, Leonardo Bonucci en Yerry Mina de afgelopen weken vielen.