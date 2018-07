FC Twente slaat dubbelslag met bekende van Barcelona en ervaren Braziliaan

Aitor Cantalapiedra en Ricardinho zijn op weg naar FC Twente, zo weet TC Tubantia vrijdag te melden. De Spaanse aanvaller en Braziliaanse verdediger worden maandag medisch gekeurd. Technisch directeur Ted van Leeuwen bevestigt in gesprek met de lokale krant dat de twee spelers zich gaan aansluiten bij de Tukkers.

“Toen Aitor op de markt kwam, heb ik meteen doorgepakt. Hij is een technische, sierlijke speler, maar wacht nog op zijn echte doorbraak. Ik geloof in die jongen, het is er één uit de categorie die we kunnen oppoetsen tot iets moois”, aldus Van Leeuwen over de 22-jarige buitenspeler. Het jeugdproduct van Barcelona komt over van Sevilla en tekent voor twee jaar in Enschede.

Ricardinho, een linkerverdediger, komt over van het in de League One opererende Oxford United. Van Leeuwen zegt dat hij de inmiddels 33-jarige Braziliaan al in zijn eerste periode bij Twente wilde vastleggen. “Maar toen kon hij in Azerbeidjan heel veel geld ophalen. Vorig seizoen wilde ik hem naar Esbjerg halen, maar bood Oxford meer. En nu hebben we hem.”

“Een ervaren, nog zeer fitte verdediger, die afgelopen seizoenen bijna alles heeft gespeeld. Ik ben blij met een 33-jarige in een jong elftal.” Ricardinho was eerder jarenlang de vaste linksachter bij Malmö FF in Zweden. De ervaren verdediger zet zijn handtekening onder een eenjarig contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.