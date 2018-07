Klopp laat Mourinho lachen: ‘Dat is één van mijn grootste doelen in het leven!’

Liverpool heeft deze zomer al veel geld uitgegeven voor nieuwe aanwinsten en dat is ook José Mourinho niet ontgaan. De manager van Manchester United concludeerde deze week dat Liverpool dit seizoen prijzen móét winnen, zeker gezien de vele aankopen. Jürgen Klopp beaamt in gesprek met Sky Sports dat Mourinho een psychologisch spelletje speelt.

“Als je het geld hebt liggen, dan is goed investeren beter dan het op de bankrekening te houden”, zo begon de Portugees. “Het probleem is vaak: je moet goed investeren. En ik denk dat Liverpool dat goed heeft gedaan, want elke speler die is gehaald is van topkwaliteit. Ik ben blij voor ze. En ik ben ook blij om te zien dat je je mening kan veranderen als persoon”, doelde Mourinho op de uitlatingen van Klopp na de transfer van Paul Pogba naar United.

“Met zoveel investeringen moet je prijzen winnen”, concludeerde Mourinho. Klopp zegt dat zijn vakcollega probeert hem uit de tent te lokken. “Ja, zeker weten. Een beetje, maar dat is prima”, zegt de Duitse manager, die deze zomer al Alisson Becker, Naby Keïta, Fabinho en Xherdan Shaqiri mocht verwelkomen. “Ik hoorde ook dat José mij grappig vond en een van mijn grootste doelen in het leven is José laten lachen!”

“Het gebeurt niet vaak, en als het gebeurt door Liverpool: goed gedaan! Ik heb in het verleden wat dingen gezegd. Ik kan niet goed herinneren wat ik heb gezegd over de transfer van Pogba. Ik zou nooit over Manchester United spreken, tenzij iemand me iets vraagt. Maar dat is niet altijd het slimste om te doen. Ik heb er echt geen problemen mee dat José Mourinho dat heeft gezegd. We leven in een vrije wereld en hij mag zeggen wat hij wil.”