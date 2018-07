Transfer Arias op losse schroeven door ‘tussenkomst’ Ochoa

De transfer van Santiago Arias naar Napoli is plots niet meer zo zeker. De Serie A-club mag nog maar één speler van buiten de EU binnenhalen en is volgens Italiaanse media van plan om Guillermo Ochoa als derde doelman binnen te halen. Als dat gebeurt, kan Arias niet meer overkomen van PSV. Voorzitter Aurelio De Laurentiis bevestigt dat Napoli in dubio zit.

Volgens het Mexicaanse Record heeft Standard Luik al een bod tussen de drie en vier miljoen euro ontvangen van Napoli voor Ochoa. Hij moet het keepersprobleem van de Italianen in ieder geval deels oplossen; José Reina vertrok deze zomer transfervrij naar AC Milan en nieuwkomer Alex Meret heeft zijn arm gebroken.

Mocht de transfer beklonken worden, dan wordt de naam van Arias geschrapt. "Dat klopt. We hebben te maken met het aantal niet EU-spelers dat we mogen hebben", beaamt De Laurentiis bij Kiss Kiss Radio. "Als we Ochoa halen, moeten we Arias laten gaan. Dan gaan we voor Youssouf Sabaly, die het voordeel heeft dat hij ook als linksback kan spelen."

Sabaly, een Senegalees met een Frans paspoort, speelt nu nog voor Girondins Bordeaux. Hij heeft van de Franse club echter toestemming gekregen om naar Italië af te reizen om de deal af te ronden. De Senegalees kost volgens Italiaanse pers bijna dertien miljoen euro. Daarmee is hij iets duurder dan Arias, die voor circa elf miljoen euro moest overkomen van PSV. De Colombiaan staat volgens De Telegraaf ook in de belangstelling van Atlético Madrid.