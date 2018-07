Kluivert maakt indruk bij Roma: ‘Hij is net als Allen Iverson’

AS Roma greep net naast de komst van Malcom, aangezien Girondins Bordeaux besloot de Braziliaan voor 41 miljoen euro te verkopen aan Barcelona. James Pallotta, president van de Italiaanse topclub, is desalniettemin tevreden over de behaalde resultaten op de transfermarkt tot op heden. Pallotta prijst de verrichtingen van technisch directeur Monchi.

“De reden dat ik Monchi in huis heb gehaald, is omdat hij net zo goed is als welke persoon in deze business dan ook. Ik ben van mening dat hij tot op heden een goede transferzomer achter de rug heeft”, aldus de Amerikaanse president, die vervolgens enkele aanwinsten opnoemt: “We hebben Javier Pastore, Iván Marcano en Justin Kluivert, wat echt een grote coup was.”

De negentienjarige Kluivert heeft in de Italiaanse hoofdstad een contract voor vijf jaar getekend. Ajax maakte eerder melding dat de club 17,25 miljoen euro ontvangt en dat die transfersom door bonussen en een doorverkooppercentage kan oplopen tot 22,75 miljoen. Pallotta is lovend over Kluivert: “Hij is net als Allen Iverson (voormalig basketballer, red.) als je kijkt naar het voetenwerk. Hij is heel erg snel en nog jong.”

Pallotta zegt dat hij weinig kritiek kan leveren op Monchi, aangezien de technisch directeur louter kwaliteit naar Roma brengt. “Als je kijkt naar de spelers die zijn gehaald, dan denk ik dat we ons team hebben versterkt, nog meer dan voorgaande jaren. Ik heb erg veel vertrouwen in Monchi”, besluit de zakenman in gesprek met Sirius XM FC's football show.