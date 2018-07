Bellerín: ‘Het is bizar dat ik steeds zulke vragen voorgeschoteld krijg’

Héctor Bellerín ontkent bezig te zijn met een vertrek bij Arsenal. De rechtsback wordt al enkele jaren in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona, terwijl ook de namen van Manchester United en Juventus deze zomer de revue passeerden. De komst van concurrent Stephan Lichtsteiner wakkerde de speculatie over een vertrek van Bellerín aan, maar volgens de Spanjaard is er niets gaande.

Vanuit Singapore, waar Arsenal meedoet aan de International Champions Cup, countert Bellerín de geruchten. "Het is bizar dat ik steeds zulke vragen voorgeschoteld krijg. Een paar jaar geleden heb ik een langdurig contract ondertekend. Ik heb nooit gezegd dat ik ergens anders heen wil. Ik ben heel gelukkig in Londen en bij deze club", verzekert de 23-jarige back, die vastligt tot medio 2023, in gesprek met de Engelse media.

"Arsenal heeft mij gemaakt tot wat ik nu ben. Hier heb ik de kans gekregen om uit te groeien tot de voetballer die ik nu ben. Ik wil dus nergens anders zijn", aldus de drievoudig international van Spanje. Hij heeft vertrouwen in een goed verloop van het komende seizoen, al moet de nieuwe trainer Unai Emery volgens Bellerín de tijd krijgen. "Het belangrijkste is dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan. Als dat lukt, komt het goed en kunnen we grote dingen bereiken."

Bellerín verliet de jeugdopleiding van Barcelona in 2011 voor die van Arsenal. Hij debuteerde in september 2013 in de League Cup en speelde in totaal 162 officiële wedstrijden voor the Gunners. Onder Arsène Wenger was hij de afgelopen drie seizoenen doorgaans basisspeler.