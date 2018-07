AS Roma tast weer mis in Frankrijk en wordt uitgelachen door Aulas

AS Roma liep Malcom van Girondins Bordeaux op het laatste moment mis, maar blijft volgens Sky Italia rondkijken op de Franse markt. Buitenspeler Florian Thauvin van Olympique Marseille wordt genoemd als alternatief van Malcom en bovendien zou Roma interesse hebben in Tanguy Ndombele van Olympique Lyon. Volgens voorzitter Jean-Michel Aulas van les Gones hoeven de supporters echter niets te vrezen.

Via Twitter lacht Aulas om het gerucht over Ndombele. "Ik denk niet dat Roma dat kan doen", schrijft hij, met een lachende emoji. Een vertrek van de 21-jarige middenvelder zou opmerkelijk zijn, omdat hij deze zomer pas officieel speler van Lyon werd. De Ligue 1-club huurde de Fransman vorig seizoen van Amiens. Hij kwam tot 32 competitiewedstrijden in het shirt van Lyon. In het huurcontract stond een optie tot koop van acht miljoen euro, die de club na afloop van het seizoen besloot te lichten.

?@OL? ?@leprogreslyon? je ne pense pas que la Roma puisse le faire ... ?? https://t.co/kBk4w1y9KR — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 27 juli 2018

Desondanks keert de naam van Ndombele de afgelopen weken veelvuldig terug in de geruchtencircuits. Eind juni schreef Le Progrès dat Paris Saint-Germain bereid is om het drievoudige, ofwel 24 miljoen euro, uit te trekken voor de jongeling. Ook Arsenal, Manchester United en Tottenham Hotspur werden in verband gebracht met Ndombele. Het contract van de controleur in Lyon loopt nog twee jaar door. Franse media houden er rekening mee dat hij binnenkort bijtekent, om een einde te maken aan de geruchten.