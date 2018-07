‘Rappe aanvaller’ weigert Willem II en kiest voor Keuken Kampioen Divisie

MVV Maastricht heeft Asumah Abubakar gecontracteerd, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdag via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller van Ghanese afkomst is afkomstig van Willem II, dat geen overeenstemming wist te bereiken met de aanvaller over een nieuwe verbintenis, en wordt door de Maastrichtse club voor twee seizoenen vastgelegd.

Abubakar kwam met de Tilburgers zestien keer uit in de Eredivisie in het seizoen 2016/17. Vorig jaar brak hij in de voorbereiding van de Eredivisionist zijn kuitbeen. Het afgelopen seizoen stond daardoor in het teken van revalidatie. Trainer Ron Elsen is blij dat de aanvaller zich heeft aangesloten bij MVV, zo geeft hij aan op de clubsite.

“Abubakar is een rappe aanvaller, die oog voor het doel heeft. Een jongen met veel potentie. Hij heeft ervaring op Eredivisie-niveau en speelde in vertegenwoordigende elftallen voor Portugal. Wij zijn blij dat we hem naar Maastricht hebben kunnen halen. Nu zal hij moeten laten zien dat hij ook weer helemaal is teruggekeerd na zijn vervelende kuitbeenblessure”, aldus Elsen.