Vogel onder de indruk: ‘Team van Ajax is 200 miljoen euro meer waard’

Ajax was woensdag in de tweede voorronde van de Champions League met 2-0 te sterk voor Sturm Graz. Heiko Vogel, trainer van de tegenstander uit Oostenrijker, gaf na afloop van het duel al aan dat de Amsterdammers veel te sterk waren voor zijn ploeg en vrijdag doet hij daar nog een schepje bovenop. Volgens de coach is het team van Erik ten Hag tweehonderd miljoen euro meer waard dan de selectie van de nummer twee van het vorige Bundesliga-seizoen.

Ajax won met 2-0 door doelpunten van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. “Het team van Ajax heeft een marktwaarde van 220 miljoen euro, dat is 200 miljoen euro meer dan de marktwaarde van ons team. Het zou dan ook compleet verkeerd zijn om te denken dat wij daar konden domineren”, aldus Vogel in een interview met Laola1.

Hoewel Ajax beter was dan Sturm Graz en voldoende mogelijkheden kreeg, had het een fout van de keeper nodig om op voorsprong te komen. “Een ongelukkige goal. Daarna hadden ze nog één schot die op de paal belandde. Wij hadden een tactisch plan. Het was nooit de verwachting om in Amsterdam zeventig procent balbezit te hebben en de ene na de andere kans te creëren. Dat mag wel gezegd worden”, aldus Vogel.

Sturm Graz werd bij vlagen weggespeeld door Ajax en het had met grote cijfers kunnen verliezen. Vogel spreekt van een leerzame wedstrijd: “Het mooie voor mij, en dat heb ik ook tegen de spelers verteld, is dat het voor mij de beste wedstrijd als coach was in mijn loopbaan. Deze wedstrijd maakt mij een betere coach, omdat mijn houding is veranderd. Daar ben ik dankbaar voor.”