Rusland verlengt met succescoach: ‘Belangrijke mijlpalen wachten op ons!’

De nationale ploeg van Rusland gaat nog even door met Stanislav Cherchesov. De Russische voetbalbond meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de bondscoach met twee jaar heeft verlengd. Zijn de prestaties naar wens, dan blijft Cherchesov ook na het naderende EK in 2020 actief tot het WK van 2022 in Qatar.

Cherchesov is dus sowieso trainer van de Russen in de komende oefenwedstrijden, de duels in de UEFA Nations League en de kwalificatieduels voor het EK in 2020 en daar is de oefenmeester erg blij mee. “Vandaag is de staf van Rusland een nieuwe overeenkomst aangegaan met de bond. Ik ben verheugd dat ik door kan gaan met het werk bij de nationale ploeg.”

“Wat betreft resultaten is de lat hoog gelegd”, doelt Cherchesov op het succesvolle WK in eigen land. Rusland bereikte de kwartfinale door onder meer Spanje te verslaan in de achtste finale. Alexander Alayev is eveneens verheugd met de hernieuwde samenwerking. “We verwachten dat geweldige overwinningen en belangrijke mijlpalen op ons wachten!”, aldus de president van de Russische bond.