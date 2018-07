Recordaankoop Klaassen dolblij: ‘Dat speelde een sleutelrol bij mijn keuze’

Werder Bremen maakte vrijdag de komst van Davy Klaassen wereldkundig. De middenvelder komt over van Everton voor een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro en heeft voor vier jaar getekend bij de Bundesliga-club. In gesprek met Kicker legt Klaassen uit dat een ontmoeting met trainer Florian Kohfeldt van circa drie uur in Manchester afgelopen dinsdag de doorslag gaf.

“Dat speelde een sleutelrol bij mijn keuze, toen was ik compleet overtuigd”, begint de voormalig Ajacied, die de duurste aankoop van Werder ooit is. “De trainer heeft me veel verteld over de spelopvatting en dat we willen aanvallen, veel druk willen zetten en het spel willen bepalen. Ik denk dat ik dat soort voetbal kan spelen. Ik voel met het prettigst als mijn sterke punten het beste tot uiting komen.

Kohfeldt moest een training overslaan om Klaasen over te halen. “En dat is niet makkelijk voor mij. Maar we wilden duidelijk maken hoe belangrijk dit voor ons is. Davy heeft een goed spelinzicht. Hij is goed in passen en duikt goed in de ruimte op en is ook gevaarlijk voor de goal. Al met al is het profiel dat we hebben geschetst honderd procent toepasbaar op Davy.”

Klaassen wordt binnengehaald als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney. De Nederlander lost Marko Marin af als recordaankoop van Werder; de voormalig international van Duitsland kwam in 2009/10 op twintigjarige leeftijd voor ruim acht miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. Naar verluidt gaat Klaassen drieënhalf miljoen euro per jaar verdienen in Duitsland.