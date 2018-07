AS Monaco betaalt dertig miljoen euro en heeft Golovin binnen

AS Monaco heeft zich versterkt met Aleksandr Golovin. De Russisch international komt voor circa dertig miljoen euro over van CSKA Moskou en heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij de club uit de Franse Ligue 1, zo maken beide partijen vrijdag bekend.

De transfer komt niet geheel uit de lucht vallen, daar voorzitter Vadim Vasilyev de overstap eerder deze week al bevestigde tegenover Russische media. Vrijdag heeft de 22-jarige Golovin de medische keuring met succes doorstaan, waarna hij zich voor vijf jaar vastlegde aan Monaco.

Golovin was in beeld bij meer dan tien clubs, waaronder Chelsea, Barcelona, Juventus en dus AS Monaco. De 23-voudig international speelde tot dusverre 113 wedstrijden in het eerste elftal van CSKA en daarin was hij goed voor dertien doelpunten en elf assists. Zijn contract in Moskou liep nog door tot de zomer van 2021.

“We zijn erg blij met de komst van Golovin bij Monaco”, reageert Vasilyev op de clubwebsite. “Hij is een getalenteerde jonge speler, die zich heeft laten zien op het WK. Wij volgden hem al voor een langere periode. Hij heeft al veel ervaring opgedaan in de Russische competitie en in de nationale ploeg. Ondanks veel concurrentie van andere Europese clubs, heeft Aleksandr voor het sportieve project van Monaco gekozen.”