‘Na Busquets is hij tactisch de sterkste middenvelder in Europa’

Lucas Torreira maakte deze transferperiode voor dertig miljoen euro de overstap van Sampdoria naar Arsenal en volgens Marcello Donatelli, voormalig trainer van de Uruguayaanse middenvelder, hebben the Gunners een van de beste middenvelders ter wereld in huis gehaald. Alleen Sergio Busquets is op zijn positie volgens Donatelli beter dan Torreira.

Met Torreira in de ploeg hoopt Arsenal komend seizoen eindelijk weer eens kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen. De afgelopen twee seizoenen ontbrak de ploeg van toenmalig manager Arsène Wenger in het miljardenbal en komend seizoen is de nieuwe manager Unai Emery er alles aan gelegen om bij de eerste vier in de Premier League te eindigen.

Volgens Donatelli zijn de kansen van Arsenal vergroot met Torreira in de ploeg. Hij kent de middenvelder nog vanuit hun gezamenlijke tijd bij Pescara in het seizoen 2015/16. “Zijn techniek, vastberadenheid en tactisch inzicht hebben altijd indruk op me gemaakt”, vertelt Donatelli in gesprek met Sky Sports. “Hij is altijd al sterk geweest in het begrijpen van verdedigende tactische aspecten. Hij is ontzettend volwassen in de manier waarop hij wedstrijden leest.”

Donatelli is ervan overtuigd dat Emery een groot talent in huis heeft gehaald. “Hij kan goed omgaan met de gaten op het middenveld. Hij loopt gaten dicht als het nodig is en onderschept als verdedigende middenvelder veel passes. Na Sergio Busquets is hij tactisch de sterkste middenvelder in Europa.”