‘Dit kan laatste week bij PEC zijn, ondanks dat er nog niks concreets ligt’

Kingsley Ehizibue speelt al meer dan tien jaar bij PEC Zwolle, maar aan die tijd zou deze zomer weleens een einde kunnen komen. De rechtsback staat naar verluidt in de belangstelling van KAA Gent en een aantal clubs uit Duitsland. Wat de 23-jarige verdediger zelf betreft, zet hij eerst een tussenstap in een andere competitie voordat hij terecht komt in de Premier League.

“Als er iets komt dat voor zowel mij als de club goed is, sta ik daarvoor open. Ik wil een mooie stap maken. Ik heb nu een jaar op deze positie gespeeld en volgens mij is dat best goed gegaan. Ik voel me dan ook klaar voor de volgende stap, al zal mijn rendement nog omhoog moeten. Ik heb maar een paar assists gegeven. Dat was gewoon slecht”, legt hij uit aan de Stentor.

Ehizibue geeft aan dat de Premier League zijn droomcompetitie is, maar is ook realistisch genoeg om te beseffen dat daar waarschijnlijk een tussenstap voor nodig is. Hij weet echter ook dat het in deze fase van de transferperiode soms snel kan gaan: “Dit kan mijn laatste week bij PEC Zwolle zijn, ondanks dat er nu nog niks concreets ligt”, gaat hij verder.

De vleugelverdediger hoeft echter niet per se weg en zal zich ook volledig blijven inzetten voor PEC als het toch niet van een transfer komt: “Ik weet dat ook dat er clubs geïnteresseerd zijn, maar zolang ze niet concreet zijn, heeft het geen zin om daar energie in te steken. Ik train en werk keihard omdat ik honderd procent klaar wil zijn voor het nieuwe seizoen. Bij PEC, of als er iets moois voorbijkomt, misschien wel bij een nieuwe club.”