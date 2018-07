Enoh vindt onderdak bij Nederlandse trainer: ‘Zin in deze uitdaging’

Eyong Enoh heeft een maand na zijn vertrek bij Willem II een nieuwe club gevonden. De Cypriotische promovendus Enosis Neon Paralimni heeft namelijk via een persbericht naar buiten gebracht dat de middenvelder de nieuwste aanwinst van de club is. Enoh is donderdag medisch gekeurd en zal zich nadat hij alle zaken in Nederland heeft afgerond bij zijn nieuwe ploeggenoten voegen.

Enoh, die een eenjarig contract heeft getekend, komt bij Paralimni onder de hoede van André Paus. De oud-trainer van onder meer SV Spakenburg, FC Lienden, Jong Vitesse, Valletta, Anorthosis Famagusta en AE Larissa werd afgelopen seizoen met zijn ploeg kampioen van de Cypriotische eerste divisie en zal daardoor na de zomer op het hoogste niveau acteren.

Enoh laat via een kort bericht op social media weten uit te kijken naar het avontuur: “Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging op Cyprus bij Paralimni. Het leven is een geschenk, geniet van elk seizoen en maak er het beste van, want er bestaat niet zoiets als een ‘terugspoelknop’”, laat hij weten. De 55-voudig international van Kameroen stond het afgelopen halfjaar onder contract bij Willem II, waar hij tot vijf wedstrijden kwam. Eerder speelde hij voor onder meer Ajax, Standard Luik en Fulham.