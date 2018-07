Vrijdag, 27 Juli 2018

Brands pakt door en klopt met 22 miljoen aan bij Barça

Naast Crystal Palace is ook Everton geïnteresseerd in Maxime Gonalons. De Franse middenvelder mag waarschijnlijk voor ruim elf miljoen euro vertrekken bij AS Roma. (London Evening Standard)

Brighton & Hove Albion lijkt te gaan winkelen Ecuador. The Seagulls zijn namelijk dicht bij de komst van de twintigjarige aanvaller Billy Arce, die voor Independiente del Valle speelt. (Diario Express)

Na de komst van Richarlison is Marcel Brands nog niet uitgewinkeld namens Everton. Hij heeft een bod van tussen de 18 en 22 miljoen euro uitgebracht op Barcelona-verdediger Lucas Digne. (RMC)

Stoke City is nog niet benaderd over een transfer van Jack Butland. De doelman, die voor 34 miljoen euro mag vertrekken, wil volgend seizoen graag weer in de Premier League spelen. (The Sun)

Chelsea wordt concreet voor Leon Bailey. De aanvaller kan voor 45 miljoen euro vertrekken bij Bayer Leverkusen en is ook in beeld bij Arsenal en AS Roma. (The Sun)