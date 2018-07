Wolverhampton-doelman (32) stopt per direct na strijd tegen leukemie

Carl Ikeme zet per direct een punt achter zijn loopbaan. Bij de 32-jarige doelman van Wolverhampton Wanderers werd een jaar geleden acute leukemie geconstateerd. De Nigeriaan liet vorige maand weten dat na ‘een zwaar jaar met chemotherapie’ zijn toestand verbeterd was en hij sprak zelfs van complete remissie. Na overleg met de medische staf heeft Ikeme besloten om te stoppen met keepen, na een strijd van twaalf maanden tegen zijn ziekte.

Ikeme lichtte de selectie van Wolverhampton Wanderers vrijdagochtend voor de training in. Hij vertelde dat hij de komende periode veel tijd met zijn gezin wil doorbrengen, alvorens hij gaat kijken naar het leven na het voetbal. Ikeme, die in 2000 als veertienjarige in de jeugdopleiding van Wolverhampton terechtkwam, kwam in totaal tot meer dan tweehonderd wedstrijden voor the Wolves in alle competities. “Vanaf zijn veertiende is hij al bij de club. Carl is in onze ogen dan ook meer dan een speler. Hij is onze broer en een belangrijk onderdeel van onze familie”, zegt voorzitter Jeff Shi op de clubwebsite van Wolverhampton.

“Toen Carl ons dit nieuws kwam vertellen was er veel verdriet, maar we waren ook blij om te zien hoe gezond hij eruit ziet. Carl is sterk, een vechter, iemand die zich bewezen heeft tijdens zijn carrière. Ik ben ervan overtuigd dat hij gaat slagen in wat zijn volgende uitdaging ook zal zijn”, aldus Shi. “We wensen Carl het beste voor in de toekomst en herinneren hem eraan dat hij altijd onderdeel zal blijven van de Wolves-familie.” Het contract van de vijfvoudig Nigeriaans international liep nog een jaar door bij zijn werkgever.

Vorig jaar keerde Ikeme met extreem hoge bloedwaarden terug van zijn vakantie bij de club. Het duurde niet lang voordat er leukemie werd geconstateerd bij de sluitpost. Er werd meteen begonnen met chemotherapie. Vorige maand liet hij op zijn Instagram-account weten dat zijn ziekte in complete remissie is. “Ik heb nog een aantal hindernissen te nemen voordat ik volledig ben hersteld, maar hopelijk kan ik nu op een normale manier verder leven”, zei hij.