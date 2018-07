Doelman verlaat Heracles na vijf jaar voor avontuur in Noorwegen

De wegen van Renze Fij en Heracles Almelo zijn definitief gescheiden. De Twentenaren laten vrijdag namelijk via de officiële kanalen weten dat de doelman overstapt naar Florö SK, dat actief is op het tweede niveau in Noorwegen. Doordat Fij’s aflopende contract niet werd verlengd, incasseert Heracles geen transfersom voor de 25-jarige sluitpost.

Fij heeft in Noorwegen zijn handtekening gezet onder een contract voor een halfjaar. Doordat de competitie in het Scandinavische land over een heel kalenderjaar loopt, zal hij halverwege de voetbaljaargang instromen bij zijn nieuwe club. Florö staat op dit moment met elf punten uit zestien duels laatste in de OBOS-ligaen.

Voor Fij komt er met zijn vertrek een einde aan een periode van vijf jaar bij Heracles. De doelman werd in 2012 opgepikt bij FC Groningen en kwam in totaal tot twee duels in de hoofdmacht van de Almeloërs. De eerste helft van het afgelopen seizoen werkte hij op huurbasis af bij FC Dordrecht, waar hij veertien keer onder de lat stond en eenmaal de nul wist te houden.