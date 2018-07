Chelsea laat Ivoriaans international naar Franse Ligue 2 vertrekken

Victorien Angban speelde ondanks dat hij in 2015 al de overstap maakte van Stade d’Abidjan naar Chelsea nog geen minuut in de hoofdmacht van the Blues en daar zal het aankomend seizoen ook niet van gaan komen. De Londenaren laten vrijdagochtend namelijk via de officiële kanalen weten dat de zesvoudig international van Ivoorkust op huurbasis naar FC Metz vertrekt.

Zijn dienstverband in de Ligue 2 wordt de derde uitleenperiode voor de 21-jarige middenvelder. Angban kwam afgelopen seizoen al uit voor het Belgische Waasland-Beveren, waar hij een doelpunt maakte in 31 optredens. Het seizoen ervoor verdedigde hij de kleuren van Granada, terwijl Sint-Truiden het jaar daarvoor zijn tijdelijke werkgever was. De controleur beschikt nog over een tot volgend jaar doorlopend contract in Londen.

Angban is overigens niet de enige speler die Chelsea deze week op huurbasis heeft verlaten. Donderdag werd bekendgemaakt dat Mario Pasalic de aankomende voetbaljaargang een ploeggenoot van Marten de Roon en Hans Hateboer bij Atalanta zal zijn. De zesvoudig Kroatisch international staat sinds 2014 onder contract op Stamford Bridge en speelde ook nog geen wedstrijd voor de hoofdmacht. Hij werd eerder uitgeleend aan clubs als AS Monaco, AC Milan en Spartak Moskou.