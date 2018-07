ADO-talent heeft keuze al gemaakt: ‘Ik wil voor België uitkomen’

Rabbi Mwenda is een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag en de aanvallende middenvelder vertelt in gesprek met ELF Voetbal ervan te dromen om ooit voor Real Madrid uit te komen. Er is veel belangstelling uit binnen- en buitenland voor het achttienjarige talent, dat vorig seizoen nog speelde voor ADO Onder-19.

“Die verhalen hoor ik ook, maar daarvoor kun je het best bij mijn zaakwaarnemer Yalcin Zöhre zijn”, zegt Mwenda over de belangstelling van andere clubs. “Ik weet dat ik word gevolgd door clubs uit Italië, Engeland, België en ik vernam ook Feyenoord. Zolang niets concreet is, blijf ik mijn ding doen voor ADO Den Haag.”

Mwenda hoopt door te breken en uit te komen voor een Nederlandse of Belgische topclub, alvorens hij ooit wil spelen voor zijn droomclub. “Real Madrid, de beste club ter wereld. Daar eindigen zou mijn droom betekenen. Ik heb nooit tegen ze gespeeld. In de C-jeugd deden we mee aan een groot internationaal toernooi in Madrid, waar Real Madrid ook aan deelnam. We speelden wel tegen bijvoorbeeld Juventus, maar niet tegen Real helaas. We werden daar achtste.”

Mocht Mwenda het tot international schoppen, dan heeft hij de keuze uit drie landen. “Mijn ouders komen uit Burundi, maar dat is geen optie. Zij spelen te laag”, aldus Mwenda. “Ik ben geboren in België, maar na vijf dagen al naar Nederland toegekomen. Sinds vorig jaar heb ik ook een Belgisch paspoort. Dat heb ik hier via de ambassade kunnen regelen. Ik heb nu ook besloten om voor België te willen uitkomen. De nationale ploeg presteert beter dan het Nederlands elftal en ook de jeugdteams doen het goed. Ze hebben met onder andere Eden Hazard en Kevin De Bruyne ook betere spelers rondlopen. Ik denk bij België het best tot mijn recht te komen.”