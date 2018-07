‘Ik kan me geen situatie voorstellen waarin we hem voor 100 miljoen verkopen’

Cristiano Ronaldo verliet Real Madrid onlangs voor een bedrag van rond de 100 miljoen euro, dat door bonussen op kan lopen tot maximaal 112 miljoen, voor Juventus, waardoor er na negen jaar een einde komt aan de directe confrontaties tussen de Portugees en zijn grote rivaal Lionel Messi in LaLiga. Barcelona, de werkgever van de Argentijnse sterspeler, denkt niet dat het dezelfde weg zou hebben ingeslagen als de Koninklijke als een dergelijk scenario zich had voorgedaan rond Messi.

“Ik kan me geen situatie voorstellen waarin Messi niet bij ons blijft”, reageerde woordvoerder Josep Vives donderdag in de Verenigde Staten tijdens een persconferentie op een vraag uit de zaal. “Ik word nu al nerveus omdat er al zoveel dagen voorbij zijn gegaan zonder voetbal. Ik kan me niet voorstellen dat die situatie zich hier voor zal doen.”

Barcelona kreeg daarnaast onlangs wat kritiek te verwerken omdat het vrouwenelftal in de economyclass naar Amerika vloog, terwijl het mannenteam en het bestuur in de eerste klas zaten. Volgens Vives was er echter sprake van overmacht: “Om een simpele reden spijt het ons dat er sprake van controverse is: toen de club deze vlucht boekte, werd er niet verwacht dat het vrouwenelftal ook mee zou reizen. Zij hebben gezegd dat ze een comfortabele reis hebben gehad.”

“Tijdens de komende binnenlandse vluchten zal iedere eerste klas reizen. Ik denk dat we de inzet van de club wat betreft de vrouwensporten op waarde moeten schatten. We hebben het vrouwenteam geprofessionaliseerd en we willen er een Europees topteam van maken. We werken op verschillende gebieden aan gelijkheid. We geloven dan ook dat het genereren van controverse om iets als dit een poging is om ons aan te vallen.”

De kwestie van het vrouwenelftal was niet de enige manier waarop Barcelona deze week in het nieuws kwam, aangezien het ook Malcom voor de neus van AS Roma bij Girondins Bordeaux weg wist te kapen. Vives geeft echter aan dat zijn club niets verkeerds heeft gedaan: “We zijn er rustig onder. Wij hebben ons op de correcte wijze gedragen. Er is sprake van een akkoord tussen alle betrokken partijen. We kunnen ons niet schuldig voelen over het aantrekken van een speler met zoveel talent.”