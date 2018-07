AZ haalt vervanger van Weghorst in huis; recordbedrag voor ADO

Björn Johnsen is de nieuwe spits van AZ. Na wekenlang onderhandelen hebben de Alkmaarders de Noorse aanvaller weten los te weken bij ADO Den Haag. Volgens diverse media betaalt AZ ruim twee miljoen euro om het tot medio 2020 doorlopende contract van de 26-jarige aanvaller af te kopen. De zesvoudig international zet zijn handtekening onder een vierjarig contract in Alkmaar.

AZ was al enige tijd op zoek naar een nieuwe spits. Deze zomer verkocht het aanvoerder Wout Weghorst namelijk voor ongeveer tien tot elf miljoen euro aan VfL Wolfsburg. Deze week vertrok ook nog eens Alireza Jahanbakhsh voor naar verluidt 25 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. Met de komst van Johnsen krijgt de voorhoede van trainer John van den Brom weer invulling.

“Ik ben heel blij om bij zo’n mooie club te zijn. Behalve goals maken en assists geven wil ik hier een betere speler worden. En voor het team wil ik dé targetman zijn”, aldus Johnsen op de clubwebsite van AZ. “We hebben Björn afgelopen seizoen bij ADO en de nationale ploeg veel aan het werk gezien”, vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Het is een spits die heel makkelijk doelpunten maakt. Hij heeft er bij ADO negentien gemaakt, zónder penalty’s. Wij denken dat hij perfect in het profiel past van de spits die wij zoeken.”

Niet eerder verdiende ADO Den Haag zo veel aan de verkoop van een speler. Johnsen neemt het record over van Daryl Janmaat, die in 2008 voor 1,8 miljoen euro aan sc Heerenveen werd verkocht. De Noor werd een jaar geleden overgenomen van het Schotse Heart of Midlothian en was in zijn eerste en enige seizoen in Den Haag goed voor negentien competitiedoelpunten.

De onderhandelingen tussen ADO Den Haag en AZ verliepen moeizaam. Een eerste bod van Huiberts werd naar de prullenbak verwezen. “Of het bod serieus te nemen is? Wij vinden van niet. We vinden dat daar een bepaalde waarde tegenover moet staan”, zei trainer Alfons Groenendijk daar weken geleden over. AZ kwam uiteindelijk terug met een nieuw bod, waarna een akkoord werd bereikt. In de punt van de aanval moet Johnsen de concurrentie aangaan met Fred Friday.