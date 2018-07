‘Barcelona kan dribbelaar voor zes miljoen uitzwaaien en wil terugkoopclausule’

José Arnáiz speelde afgelopen seizoen met doelpunten tegen Real Murcia en Celta de Vigo nog een belangrijke rol in de Copa del Rey-winst van Barcelona, maar de kans is aanwezig dat de linksbuiten na de zomer niet meer actief is in het Camp Nou. Onda Cero en Marca berichten vrijdagochtend namelijk dat Leganés nadrukkelijk hengelt naar zijn diensten.

Los Pepineros hebben naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de 23-jarige vleugelspits, al zijn zij nog niet helemaal rond met Barcelona zelf. De Catalanen kunnen zes miljoen euro incasseren voor de 23-jarige linksbuiten, die een definitieve doorbraak in het blaugrana nog niet helemaal uit zijn hoofd lijkt te hoeven zetten. Barça wil namelijk alleen zakendoen als er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen.

Arnáiz moet een van de belangrijke aankopen voor aankomend seizoen worden voor Leganés, dat eerder al onder meer Juanfran, Jonathan Silva en Guido Carrillo mocht verwelkomen. De in Talavera de la Reina geboren aanvaller speelt pas sinds vorig jaar voor Barcelona, dat hem destijds voor 3,4 miljoen euro oppikte bij Real Valladoid. Afgelopen seizoen kwam hij eenmaal in actie voor de hoofdmacht van de Catalanen en speelde hij verder twintig wedstrijden voor Barcelona B.