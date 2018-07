Barnsley verheugd met komst ‘belangrijkste transferdoelwit’ uit Nederland

Kenneth Dougall zet zijn loopbaan voort in Engeland. De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Barnsley FC, een club uit de League One. In de verbintenis is een optie opgenomen voor nog een seizoen. Het contract van de Australiër liep op Het Kasteel nog door tot medio 2019. De Rotterdammers houden volgens RTV Rijnmond ‘enkele tonnen’ over aan de verkoop van de 25-jarige Dougall.

De middenvelder maakte drie jaar geleden de overstap van Telstar naar Sparta. Hij kwam in totaal tot 89 wedstrijden en 2 doelpunten voor de club waarmee hij in 2016 kampioen werd in de toenmalige Jupiler League. In dat seizoen kwam Dougall tot 32 competitiewedstrijden.

“Ik denk dat het een goede stap is voor zowel Sparta als Kenny om naar Engeland te vertrekken”, reageert technisch manager Henk van Stee op de clubwebsite. “Uiteraard voor de club omdat dit financieel een goede deal is, maar sportief ook voor de speler. Hij wilde graag zijn loopbaan vervolgen in Engeland en in Barnsley heeft hij daar een mooie club voor gevonden.”

Daniel Stendel, manager van Barnsley, is blij met de komst van de voormalig jeugdinternational, die tevens de eerste aanwinst is voor het nieuwe seizoen. “Nadat ik Kenny heb ontmoet ben ik heel blij dat hij bij ons komt spelen”, klinkt het. “Zijn persoonlijkheid en vastberadenheid sprongen eruit en hij is het type speler dat we nodig hebben bij Barnsley. We hebben een talentvolle selectie en we hadden iets extra's nodig.”

“Onze scouting heeft Kenny de afgelopen twaalf maanden gevolgd”, laat bestuurder Gauthier Ganaye weten. “Ze hebben ontzettend hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie over hem te verzamelen. Hij was ons belangrijkste transferdoelwit deze zomer. Dit is een geweldige deal en ik ben blij dat we hem binnen hebben. Hij is een fantastische versterking voor onze selectie, die ook zonder hem al sterk was.”