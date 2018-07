AS Roma stalt overbodige aankoop van maximaal 23 miljoen in Serie A

Sampdoria heeft zich versterkt met Grégoire Defrel. De spits komt op huurbasis over van AS Roma, zo hebben beide clubs vrijdagochtend wereldkundig gemaakt. Defrel wordt voor een seizoen gehuurd en Sampdoria heeft een optie tot koop op de 27-jarige Fransman.

Defrel werd vorig seizoen nog door Sassuolo uitgeleend aan AS Roma voor een bedrag van vijf miljoen euro. Bij de club uit Rome kwam de aanvaller slechts sporadisch in actie. Verder dan vijftien competitieoptredens, waarvan vijf als basisklant, en een doelpunt kwam hij niet. Toch werd zijn huurcontract omgezet in een definitieve verbintenis.

Hij zette zijn handtekening onder een vierjarig contract en Sassuolo ontving nog eens vijftien miljoen euro, zo meldden diverse Italiaanse en Franse media. Middels bonussen kan de transfersom met nog eens drie miljoen euro oplopen..

"Grégoire was een prioriteit voor ons omdat hij past in het profiel wat we zoeken in een aanvaller. Hij kan op drie verschillende posities spelen, is snel, speelt diep en is een teamspeler”, zei technisch directeur Monchi bij zijn komst naar Rome. Door de vele aanvallende versterkingen deze zomer is Defrel overbodig geraakt en hoopt hij nu zijn waarde voor Sampdoria te bewijzen.