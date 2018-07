‘Liverpool was toen al geïnteresseerd, maar Bayern wilde mij niet verkopen’

Liverpool lichtte eerder deze maand de clausule van vijftien miljoen euro die Xherdan Shaqiri in zijn contract had staan bij Stoke City. De Zwitsers international mocht door de degradatie van the Potters voor een relatief laag bedrag vertrekken en met zijn overstap naar Anfield ging er een droom in vervulling voor de aanvaller. Als het aan Shaqiri had gelegen, had hij namelijk al eerder voor the Reds gespeeld.

De rechtsbuiten stond namelijk tussen 2012 en 2015 onder contract bij Bayern München en Liverpool toonde in die tijd ook al interesse: “Ik heb destijds voor het WK in Brazilië met Brendan Rodgers gesproken. Hij belde mij op en ik was geïnteresseerd. Bayern wilde mij toen echter niet verkopen”, blikt hij terug via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever.

“Iedere speler wil op het hoogste niveau spelen”, vervolgt Shaqiri, die uiteindelijk via Internazionale en Stoke toch bij Liverpool terecht is gekomen, zijn verhaal. “Ik heb in het verleden al wat prijzen gewonnen en ik ben blij dat ik die kans nu opnieuw krijg. Ik heb al voor grote teams gespeeld en ik weet wat er gevraagd wordt. Ik heb er al drie jaar in de Premier League op zitten en ik weet dat ik in deze competitie kan overleven.”

De transfer van Shaqiri naar Liverpool werd niet overal met gejuich begroet en vooral Gary en Phil Neville hebben vraagtekens gezet bij de kwaliteiten van de Zwitser. Shaqiri laat zich hier echter niet door van zijn stuk brengen: “Ze hebben allebei voor Manchester United gespeeld, misschien houden ze gewoon niet van Liverpool. Sommigen vinden je een goede speler, anderen weer niet.”