AZ ziet verdediger vertrekken naar ‘number one club’ van Australië

Jop van der Linden heeft zijn laatste wedstrijd voor AZ gespeeld. De club uit Alkmaar laat via de officiële kanalen weten dat de 28-jarige verdediger is vertrokken naar Australië en voor één seizoen tekent bij Sydney FC.

AZ nam Van der Linden in de zomer van 2015 op in de selectie nadat de linkspoot uit zijn contract was gelopen bij Go Ahead Eagles. In het AFAS Stadion kwam de vrijetrappenspecialist tot 5 doelpunten en 1 assist in 24 wedstrijden; een onbetwiste basisspeler werd hij nooit.

Van der Linden, die vorig jaar met de beloften de landstitel in de Tweede Divisie veroverde, kwam ook nog uit voor Helmond Sport, Willem II, AGOVV Apeldoorn en Vitesse. Van der Linden moet enkel nog de medische keuring ondergaan, maar zal daarna zijn handtekening zetten bij Sydney FC.

“Ik ben verheugd om naar de Hyundai A-League te komen en om naar de bekendste club van Australië te gaan. Ik weet dat de club de afgelopen seizoenen succesvol is geweest en iedereen die ik heb gesproken, wil dat succes doorzetten. Sydney is de number one club van Australië en die titel wil ik eren met mijn prestaties hier.”