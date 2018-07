ADO haalt oude bekende terug: ‘Hij wordt niet voor niets gewaardeerd’

Dion Malone is terug bij ADO Den Haag. De club uit de Hofstad communiceert dat men met de rechtsback een mondeling akkoord heeft bereikt over een contract voor twee seizoenen. Malone vertrok vorig jaar zomer bij ADO.

De verdediger ruilde de club van trainer Alfons Groenendijk in FK Gabala, maar dat avontuur in Azerbeidzjan leverde hem weinig op. Malone speelde twintig wedstrijden en liet zijn contract ontbinden. “We weten heel goed welke kwaliteiten we in huis halen met Dion”, reageert manager voetbalzaken Jeffrey van As.

“Hij is een fysiek sterke en veelzijdige speler, die op het middenveld en eventueel ook als rechtsachter kan spelen. Met zijn komst neemt de concurrentie op deze posities toe en kunnen we op diverse manieren spelen. Dion kent de club goed en brengt de nodige ervaring met zich mee. Hij wordt hier gewaardeerd en dat is zeker niet voor niets.”

“Hij heeft het hier vijf jaar lang gewoon goed gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat hij nu ook weer van waarde zal zijn voor onze ploeg”, besluit Van As. Malone, die ook nog voor Almere City voetbalde, speelde 135 wedstrijden voor ADO Den Haag. Daarin was hij goed voorvijf doelpunten en zestien assists.