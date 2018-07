‘Colombiaan dient transferverzoek in na bod van 25 miljoen euro’

Jefferson Lerma heeft een transferverzoek ingediend bij Levante. Bournemouth heeft een bod uitgebracht en de 23-jarige verdedigende middenvelder wil de stap naar de Premier League graag maken, schrijft The Sun.

The Cherries hebben naar verluidt 25 miljoen euro over voor de negenvoudig international van Colombia, maar met dat voorstel is Levante niet akkoord gegaan. Het is onduidelijk bij welke prijs de club uit LaLiga wél zaken wil doen, of dat men Lerma simpelweg niet wil verkopen.

Lerma, die zijn contract in mei tot de zomer van 2022 verlengde, kwam op het WK in actie tegen Engeland en manager Eddie Howe zou tijdens dat duel onder de indruk zijn geraakt. Hij hoopt derhalve dat Lerma na Diego Rico en David Brooks de derde aanwinst wordt die deze zomer arriveert in het Vitality Stadium.

Lerma begon zijn carrière bij Atlético Huila en na een jaar op huurbasis voor Levante te hebben gespeeld, maakte hij in de zomer van 2016 de definitieve overstap naar Valencia. De controleur heeft 93 wedstrijden voor los Grantoas achter zijn naam staan en daarin was hij goed voor drie doelpunten en vier assists.