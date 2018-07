‘Mensen zeggen dat ik dik ben, maar ik heb dezelfde bouw als Rooney’

Manchester United betaalde Southampton vier jaar geleden 37,5 miljoen euro voor Luke Shaw, maar de inmiddels 23-jarige linksback is er nog altijd niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler op Old Trafford. Afgelopen seizoen kreeg Ashley Young, van oorsprong een buitenspeler, de voorkeur op de positie links achterin en Shaw kreeg deze zomer vanwege zijn fysieke verschijning de nodige kritiek van de fans en de Engelse pers.

Met een volgend jaar aflopend contract moet dit het seizoen worden waarin Shaw zich eindelijk op zal werken tot basisspeler: “Mensen denken door mijn bouw dat ik groter ben dan ik eigenlijk ben. Mensen kunnen wel zeggen dat ik dik ben, maar ik ken mijn eigen lichaam. Natuurlijk lijk ik altijd groter dan ik ben omdat ik forser gebouwd ben. Je zou kunnen zeggen dat ik eenzelfde soort lichaam heb als Wayne Rooney”, legde hij uit aan verslaggevers.

“Maar ik heb er natuurlijk hard aan gewerkt en dat was niet alleen voor de mensen die kritiek hadden. Ik wilde het ook voor mezelf doen, ik wilde weer op m’n best worden, aangezien ik dat niet altijd ben geweest. Het was een goede vorm om aan de voorbereiding te beginnen, maar nu werk ik harder dan ooit en tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen wil ik er tien keer beter uitzien dan op die foto. Daar werk ik aan met de wedstrijden en de trainingen die we hier afwerken. We hebben natuurlijk een nieuwe fitnesstrainer en hij laat ons allemaal hard werken, dat is ook wat ik nodig heb.”

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 26 Jun 2018 om 7:44 (PDT)

Shaw werd vorig seizoen in de rust van de FA Cup-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion door José Mourinho naar de kant gehaald. De twee hebben dat incident inmiddels weer uitgepraat: “Daar kwamen zonder twijfel een hoop emoties bij kijken. Ik was erg aangedaan, maar hij doet dat soort dingen alleen maar omdat hij weet wat ik kan. Twee dagen later sprak hij na een training met mij. Hij zei: ‘Het is frustrerend om je zo bezig te zien omdat ik weet dat je dit kan.’ Het is nu allemaal weer positief en het is aan mij om het te bewijzen. Hij heeft gezegd dat ik de beste kan worden, maar hij is soms gefrustreerd omdat dat nog niet lukt. Hij weet wat ik kan”, vertelt de verdediger daarover.

“Hij weet dat ik een topspeler kan worden. Hij weet dat ik voor Manchester United kan spelen. Soms is het heel moeilijk omdat de mensen alleen de dingen zien die hij voor de camera zegt. Dat is prima, ik ben een volwassen man en ik kan het wel aan. Ik ben eraan gewend. Maar de dingen die op het trainingsveld gebeuren ziet, behalve ikzelf, niemand. Dat geeft mij nog steeds vertrouwen.”