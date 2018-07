‘Barcelona opent in weekeinde onderhandelingen met West Ham United’

Barcelona lijkt nog niet klaar op de transfermarkt. De club uit Catalonië versterkte zich met Arthur, Clément Lenglet en Malcom en lijkt ook Domingos Quina te willen vastleggen. Sky Sports meldt dat Barcelona dit weekeinde wil beginnen met onderhandelen.

Vertegenwoordigers van Barcelona zijn naar Finland afgereisd om Quina in actie te zien tijdens het EK Onder-19. Het Portugal van Quina eindigde in de groepsfase als tweede achter Italië en was donderdag in de halve finale met 0-5 te sterk voor Oekraïne. Zondag staat het treffen met Italië in Seinäjoki op het programma.

Quina kan tot dusverre terugkijken op een geslaagd toernooi, want hij deed nog in alle wedstrijden mee en kwam tot scoren tegen Italië. De achttienjarige middenvelder heeft bij West Ham United nog maar een contract voor één seizoen en mag voor naar verluidt 675.000 euro vertrekken bij de club uit de Premier League.

De in Guinee-Bissau geboren Quina komt uit de jeugdopleiding van Benfica en via Chelsea kwam hij in de zomer van 2016 bij West Ham terecht. De jeugdinternational speelde pas zes wedstrijden in het eerste elftal van the Hammers, maar desondanks lijkt Barcelona toekomst te zien in het talent.