Barcelona laat droom uitkomen: ‘Ik heb hier altijd naartoe gewild’

Malcom leek op weg naar AS Roma, maar Barcelona meldde zich op het laatste moment concreet en wist de aanvaller voor 41 miljoen euro over te nemen van Girondins Bordeaux. Met de transfer is een droom uitgekomen voor Malcom.

De 21-jarige Braziliaan kan niet wachten om in het Camp Nou te gaan voetballen: “Ik heb altijd al naar Barcelona gewild en ben altijd rustig gebleven. Mijn zaakwaarnemers hebben zich met de hele zaak beziggehouden”, zo wordt Malcom geciteerd door Marca.

“Ik krijg de kans om bij Barcelona te spelen en om met de beste spelers van de wereld te voetballen. Ik ben erg blij om bij zo’n team te zijn.” Malcom beseft dat het niet makkelijk zal worden om een vaste basisplaats te veroveren: “Maar ik ga alles geven om het goed te doen. Ik ben erg gelukkig. Ik heb de droom zien uitkomen die ik als kind al had.”

“We zagen dat hij in het Barcelona-profiel paste”, aldus directeur Éric Abidal. “Hij is een linkspoot die op beide flanken kan spelen. Hij kan zelfs als aanvallende middenvelder uit de voeten. Er ligt hem een mooie toekomst in het verschiet.” Malcom tekende bij Barcelona een contract tot de zomer van 2023.