Steijn verlengt en verhuist: ‘Een niet te onderschatten stap’

Maurice Steijn blijft langer bij VVV-Venlo. De club uit Limburg maakt vrijdagochtend bekend dat de trainer zijn tot medio 2019 doorlopende contract met twee seizoenen heeft verlengd. Nu ligt Steijn dus tot de zomer van 2021 vast.

“Het contract met Maurice liep na dit seizoen af en wij vonden het juist nu belangrijk om duidelijkheid te scheppen, zowel intern als extern”, aldus algemeen directeur Marco Bogers. “Het is zaak de focus op het voetbal en de prestaties te houden en gesprekken over een contractverlenging tijdens een seizoen leiden alleen maar af en kunnen voor onrust zorgen. Nu is er tijdig duidelijkheid.”

“We zijn erg blij dat we met Maurice nieuwe afspraken hebben kunnen maken en hij tot en met juni 2021 aan onze club verbonden blijft.” Steijn heeft besloten om met zijn gezin naar Venlo te verhuizen. Bogers noemt dat een ‘mooie, maar zeker niet te onderschatten stap’: “Het is logisch dat hij dit niet voor één jaar doet. Samen met Maurice hebben we de afgelopen jaren successen behaald en goede ontwikkelingen ingezet.”

“Het werk is nog lang niet af en we zien nog veel mogelijkheden tot verbetering en verdere professionalisering. Samen met Stan Valckx en de technische en medische staf is Maurice hier met veel energie en vertrouwen dagelijks mee bezig.” Steijn, die eerder voor ADO Den Haag werkte, zegt dat hij de komende jaren ‘succesvol’ hoopt te zijn in De Koel en uit de contractverlenging spreekt voor hem ‘vertrouwen’.