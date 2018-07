AZ opent aanval op top twee: ‘Waarom niet? Het fundament ligt er’

AZ finishte vorig seizoen op de derde plaats in de Eredivisie, maar de achterstand op de nummers één en twee was riant. PSV werd met twaalf punten voorsprong kampioen en Ajax stond na 34 speelronden acht punten ‘los’ van de Alkmaarders. Ron Vlaar hoopt dat AZ dichter naar het niveau van PSV en Ajax kan toegroeien.

AZ gaf Feyenoord vorig seizoen het nakijken en moet die ‘progressie uitbouwen’, zo vertelt de centrale verdediger in een interview met Voetbal International: “Structurele aansluiting bij de top zal een langdurig proces zijn. Bij AZ doen we dat op onze eigen manier. Door slim te manoeuvreren op de transfermarkt. Door veel te investeren in de opleiding, de faciliteiten en innovatie.”

De 33-jarige Vlaar stelt dat PSV ook niet ‘van de ene op de andere dag’ een nationale topclub is geworden. De Eindhovenaren werden in de jaren negentig bijvoorbeeld ‘slechts’ drie keer kampioen, maar waren in het decennium erna bijzonder succesvol. Vlaar is ervan overtuigd dat zijn werkgever uit Alkmaar ‘nog flinke stappen’ kan maken.

“Waarom niet? Het fundament ligt er”, besluit de 32-voudig international van het Nederlands elftal, die donderdag met AZ jammerlijk onderuitging tegen Kairat Almaty. Overigens werd AZ in de clubgeschiedenis twee keer kampioen: in 1981 en 2009. De laatste prijs dateert van 2013, toen men onder leiding van Gertjan Verbeek de KNVB-Beker pakte ten koste van PSV.