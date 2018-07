Zinchenko wijst recordtransfer af: ‘Ik droom ervan om te blijven’

Oleksandr Zinchenko is niet van plan om Manchester City te verlaten. De club van manager Josep Guardiola heeft een bod van Wolverhampton Wanderers naar verluidt geaccepteerd en ook Fulham heeft interesse, maar Zinchenko wil geen transfer maken.

“Om eerlijk te zijn, denk ik dat Manchester City op het moment een van de beste teams in de wereld is”, steekt de 21-jarige middenvelder van wal in en interview met de Daily Mirror. “Iedereen droomt ervan om hier te spelen en dat geldt dus ook voor mij. Ik probeer iedere dag te leren en ga hier vechten.”

“Ik ben voor alles klaar, want ik moet professioneel zijn. Je weet nooit wat er kan gebeuren in de toekomst, maar ik droom ervan om hier te blijven. Iedereen wil namelijk deel uitmaken van deze ploeg”, besluit Zinchenko, die in het Etihad Stadium nog een contract heeft tot de zomer van 2021.

De zeventienvoudig international van Oekraïne maakte in de zomer van 2016 de overstap van FK Ufa naar Manchester City en werd verhuurd aan PSV. Tot dusverre speelde de linkspoot veertien wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens. Overigens zou Wolverhampton zijn transferrecord willen breken voor Zinchenko; de promovendus schijnt achttien miljoen euro te hebben geboden.