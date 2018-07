Geen donderspeech voor AZ: ‘Daar is de trainer niet zo van’

AZ lijkt klaar in de Europa League, want de club uit Alkmaar verloor donderdag met 2-0 van Kairat Almaty, een achterstand die moeilijk te repareren lijkt te zijn. Mats Seuntjens, die als middenvelder in de basis stond, wil in een interview met De Telegraaf echter niet van ‘een drama’ spreken.

“Maar dit is bepaald niet een goede uitgangspositie voor de return”, voegt de 26-jarige Seuntjens eraan toe. "Als je het op 1-0 houdt of zelfs nog 1-1 maakt, ga je met een lekker gevoel naar huis. Dit is gewoon…” AZ bracht te weinig in Kazachstan, maar toch gaf trainer John van den Brom geen donderspeech.

“Daar is de trainer niet zo van. Hij zegt wel duidelijk waar het op staat, ook na deze nederlaag, maar scheldt mensen niet verrot”, besluit de 26-jarige Seuntjens. Van den Brom concludeerde op de clubwebsite dat zijn spelers ‘onder hun niveau’ speelden, maar dat hij nog niet wil denken aan uitschakeling.

“Ik heb er nog steeds al het vertrouwen in, we kunnen namelijk veel beter dan we hebben laten zien.” Bij Kairat rekent men zich ondanks de ruime marge niet rijk. Zo verwacht Andrei Arshavin ‘een zware wedstrijd’ in Alkmaar: “Maar we zullen ons goed voorbereiden.” De Rus baalt dat het ‘slechts’ bij 2-0 is gebleven.

“We hadden een derde keer kunnen scoren, dat had het een stuk makkelijker voor ons gemaakt.” De 37-jarige Arshavin deed 91 minuten mee; in de blessuretijd werd hij afgelost door Georgi Zhukov. “Ik houd van voetbal en geniet er nog steeds van. Het belangrijkste voor nu is het resultaat en het spel op het veld, van de eerste tot de laatste minuut. Ik doe er alles aan om het team te helpen”, aldus Arshavin tegenover Prosports.