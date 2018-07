Barcelona hoeft niet te bellen: ‘We zullen een bod niet bestuderen’

Barcelona heeft naar verluidt belangstelling van Dani Parejo. De middenvelder heeft een gelimiteerde transfersom van vijftig miljoen euro in zijn contract staan, al lijkt de club uit Catalonië niet van zins om dat bedrag ook op tafel te leggen. In Valencia wil men de aanvoerder hoe dan ook niet kwijt.

“We denken niet dat hij gaat vertrekken. Dat denken we niet en dat willen we ook niet”, reageert Rubén Uria, de trainer van het beloftenelftal, in een interview met Tribuna Deportiva op Radio Levante. Met het halen van een eventuele vervanger is men in Mestalla dan ook niet bezig, aldus Uria.

“We hebben op het moment ook nog niets gezien (een eventueel bod van Barcelona, red.). We zullen het ook niet eens bestuderen. Hij is onze aanvoerder. Dani is voor Valencia een heel belangrijke voetballer.” Parejo werd opgeleid bij Real Madrid en speelde vijf wedstrijden in het eerste elftal van de rivaal van Barcelona.

De enkelvoudig international van Spanje werd verhuurd aan Queens Park Rangers en in 2009 verkocht aan Getafe. Na twee seizoenen maakte hij promotie naar Valencia en voor die club heeft Parejo inmiddels 280 wedstrijden achter zijn naam staan. Zijn verbintenis loopt er nog tot medio 2020 door.