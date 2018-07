Navas krijgt staande ovatie na doelpunt en assist in Europa League

Sevilla staat met anderhalf been in de derde voorronde van de Europa League. Het team van trainer Pablo Machín had zoals verwacht mocht worden geen kind aan Újpest en won met 4-0. De return wordt volgende week donderdag afgewerkt.

Sevilla kende een uitstekend begin van de wedstrijd in Ramón Sánchez Pizjuán, want binnen zeven minuten stond het 1-0. Jesús Navas nam de bal aan na een schitterende crosspass van Roque Mesa, vond de ruimte voor het schot en verraste doelman Filip Pajovic met een inzet in de verre hoek. Na ruim een half uur voetballen gooiden de Andalusiërs het duel in het slot.

Pablo Sarabia maakte een schwalbe, maar de scheidsrechter tuinde erin en gaf verdediger Mijusko Bojovic een rode kaart. Wissam Ben Yedder schoot de daaropvolgende strafschop tegen de touwen. Sarabia zelf bepaalde de ruststand met een intikker op 3-0. In de tweede helft scoorde Sevilla nog één keer, want Franco Vázquez maakte er in extremis 4-0 van.

Jesús Navas was niet alleen goed voor een treffer, maar ook voor een assist. Hij is nu bij twee van de eerste drie doelpunten van het seizoen van Sevilla direct betrokken gewest. Vorig seizoen scoorde hij drie keer en gaf hij twee assists. De buitenspeler werd na 58 minuten vervangen en werd getrakteerd op een staande ovatie.