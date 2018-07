Toekomst bij Arsenal blijft ongewis: ‘Maar ik denk dat hij blijft’

Aaron Ramsey lijkt enigszins te twijfelen over zijn toekomst bij Arsenal. De middenvelder kan zijn tot medio 2019 doorlopende contract verlengen, maar heeft dat nog altijd niet gedaan. Unai Emery verwacht desondanks dat de Welshman blijft.

“Aaron is een belangrijke speler voor ons en dat contract is iets voor de club en de speler. Wat mezelf betreft: ik wil dat hij bij ons blijft en dat hij bij ons blijft werken. Dat hij het team geweldige prestaties blijft geven. Ik denk ook dat hij bij ons blijft”, zo wordt de Spaanse manager geciteerd door onder meer Sky Sports.

De 27-jarige Ramsey, die in beeld is bij onder meer Lazio, bevestigde woensdag dat zijn zaakwaarnemer met de directie in gesprek is over een nieuw contract. “Ik weet niet waar het van afhangt. Ik laat het gewoon aan hen om het op te lossen, maar we moeten inderdaad nog een akkoord bereiken.”

De 53-voudig international maakte in 2008 de overstap van Cardiff City naar Arsenal en speelde tot dusverre 331 wedstrijden voor de Londenaren. Daarin was hij goed voor 59 doelpunten en 57 assists. Ramsey won vijf prijzen met the Gunners: driemaal de FA Cup en twee keer de Community Shield.