Overmars wil pas bij vijftig miljoen euro praten

Patrice Evra bestudeert een aanbieding van het Saudische Al-Faisaly. De verdediger blijft het liefst in Europa, maar heeft de clubs niet voor het uitkiezen. (Le 10 Sport)

Lazio gaat een dubbelslag slaan. De club uit Rome is dicht bij de komst van middenvelder Milan Badelj en Sevilla-aanvaller Joaquín Correa. (Sky Italia)