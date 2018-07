Wie is Kakhi Jordania, de 24-jarige zoon van Merab Jordania?

Nederland is nog niet van de Jordania's af, zo werd donderdag duidelijk. Na enkele maanden van onderhandelingen bereikte FC Den Bosch begin deze week een akkoord met de Georgiër Kakhi Jordania over de overname van de club. Wie is de 24-jarige zoon van Merab Jordania, die 99,9 procent van de aandelen in handen krijgt?

"Zo vader, zo zoon, zullen we maar zeggen", zei Jordania senior in mei tegen Voetbal International over de wens van Kakhi om een Nederlandse club te kopen. Merab was volgens het weekblad 'spil' in de onderhandelingen en vertolkt ook een belangrijke rol in het dagelijks leven van zijn zoon. Kakhi is de oprichter en eigenaar van een bedrijf in Moskou dat olie verkoopt op de Russische markt en werk verricht voor grote oliemaatschappijen. Hij wordt zakelijk geadviseerd door Merab. "Die jongen heeft al meer geld verdiend dan zijn vader. Ik help hem waar mogelijk. In die wereld is het vooral belangrijk dat je de contacten onderhoudt", legde Jordania senior uit.

Kakhi is een van de twee zoons van Merab Jordania en zijn ex-vrouw Maka Asatiani. De andere zoon Levan probeert nog altijd zijn profdroom te verwezenlijken bij FC Eindhoven. Kakhi woont al jarenlang in Nederland en trouwde in 2017 met Niniko Kldiashvili, nadat ze sinds 2015 verloofd waren. "Zoon van Maka Asatiani getrouwd", schreef de Georgische pers toen - de designer annex voormalig model en geniet klaarblijkelijk nog meer bekendheid van Merab Jordania. Bij de bruiloft waren veel beroemdheden aanwezig. Via de socialmediakanalen van de beroemdheden kwamen foto's van de bruiloft naar buiten, die door de media online werden gezet.

@kakhijordania Son???? Een bericht gedeeld door Maka Asatiani (@asatianimaka) op 19 Jul 2018 om 9:19 (PDT)

Desondanks is er niet veel bekend over het persoonlijke of professionele leven van Kakhi Jordania, vond ook het Georgische Primetime in 2015. Toen het medium informatie wilde inwinnen bij Jordania en zijn toenmalige verloofde Niniko, bleek dat lastiger dan gedacht. "Ik geef geen interviews", reageerde Niniko. Jordania: "Ik heb liever dat je niets print, ik houd er niet van als mijn leven op straat ligt." Het Georgische Crystalsport schrijft donderdag na de bekendmaking van de overname zelfs dat Jordania 'volgens het Nederlandse De Telegraaf' in de oliesector werkt.

Volgens Jordania senior is zijn zoon gek van voetbal. "Mijn zoon wil een club in Nederland kopen. Ik heb hem gezegd dat het onzin is, maar hij weet het zeker. 'Nog even wachten, pap. Die dag komt vanzelf'", liet Jordania eerder optekenen. Dinsdag werden de handtekeningen daadwerkelijk gezet. Eerder werd gemeld dat Den Bosch voor 2,5 miljoen euro te koop stond, maar het is niet bevestigd dat Jordania dat bedrag ook daadwerkelijk heeft betaald. De deal moet bovendien nog goedgekeurd worden door de KNVB.

Via de officiële kanalen noemde Kakhi Den Bosch een club met een 'rijke historie, een fanatieke aanhang en gevestigd in een stad met potentie die past bij mijn ambities'. "De Nederlandse School gold bij ons thuis als het summum van hoe voetbal gespeeld hoort te worden", zei de miljonair. "Daarom was het geen verrassing dat mijn vader acht jaar geleden bij Vitesse terechtkwam, en daarom is het geen toeval dat ik nu de aandelen van FC Den Bosch wil overnemen. Net als mijn vader en broer houd ik van voetbal, met heel mijn hart."